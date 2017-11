Stage Tec-Trainings bei FachWerk

Stage Tec bietet in Zusammenarbeit mit Fachwerk zum Jahresende noch einmal certified Trainings für das Audiomischpult Aurus Platinum sowie für das Audioroutingnetzwerk Nexus an. Das Aurus-Training findet vom 12. bis 13. Dezember 2017 unter der Leitung von Christian Fuchs (Application Specialist Theater/Live) bei FachWerk in Melbeck statt. Zur Zielgruppe gehören Tontechniker, -ingenieure und -meister aus den Bereichen Theater, Fernsehen, Rundfunk und Live. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehören u.a. die Systemgrundlagen von Aurus und der Kreuzschiene Nexus, die Konfiguration, Menüstrukturen und die Automationen. Anmeldungen sind unter www.stagetec.com/de/audio-mischpulte/aurus-platinum/aurus-training.html möglich.

Das Nexus-Training findet am 7. Dezember 2017 unter der Leitung des Stage Tec-Mitarbeiters Jens Kuhlmann ebenfalls in Melbeck statt. Zur Zielgruppe gehören Tontechniker und -ingenieure aus den Bereichen Theater, Fernsehen, Rundfunk und Live sowie Betreiber von Nexus-Audionetzwerken. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehören u.a. das dezentrale Konzept der verteilten Kreuzschiene, die Funktion der Grundelemente Basisgerät und Router, die Komponenten der grafischen Bedienoberfläche und das Configurations-Handling. Anmeldungen sind unter www.stagetec.com/de/audio-routing/nexus/training.html möglich.

www.stagetec.com