Referenzprojekte für ChainMaster D8plus-Kettenzüge





ChainMasters D8plus StageOperator-Serie CM-850 wurde für den sicheren Einrichtbetrieb von Kettenzügen entsprechend D8plus SQ P2 in Direktsteuerung oder Schützensteuerung entwickelt und erstmalig dem Publikum auf der Prolight + Sound 2016 vorgestellt.

Zu den ersten Referenzprojekten zählen das Konzerthaus Effenaar im niederländischen Eindhoven und die Ballerup Superarena in Dänemark. Im Konzerthaus Effenaar wurden 52 D8plus-Kettenzüge mit einer Traglast von 250 und 500 kg Traglast installiert. Jeder Kettenzug ist mit einem 2-spurigen Getriebeendschalter, einem Lastmessschäkel und einer 24VDC-Schützensteuerung ausgerüstet. Die Bedienung erfolgt bei diesem Projekt über eine 17“-D8plus StageOperator-Bedienstation, zusätzlich kann eine Funkfernbedienung mit 7“-Touchscreen aktiviert werden.

In der Ballerup Superarena kommen 40 Kettenzüge mit Traglast 500 kg nach D8plus zum Einsatz, diese sind in Direktsteuerung mit außenliegenden Endschaltern und Lastmesszellen ausgeführt. Die Ansteuerung der Antriebe erfolgt über ein Funkpult mit 17“-Touchscreen. Weitere Referenzen sind das City Forum in Euskirchen, das Congress- und Messezentrum in Innsbruck sowie ein Sport- und Trainingszentrum der Bundeswehr.

www.chainmaster.de