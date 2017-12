Phoenix mit GLP-Bars auf Tour





Für den größten Auftritt auf der jüngsten Tournee der Indie-Pop-Band Phoenix, der in der Pariser Accor Hotel Arena stattfand, hat Lichtdesigner Pierre Claude sein Setup deutlich erweitert: Insgesamt kamen fast 80 GLP Impression X4 Bar 20 in der Arena zum Einsatz. „Wir hatten wegen der unterschiedlichen Riggingmöglichkeiten und der verschiedenen Deckenlasten ganz unterschiedliche Setups während der Tour umgesetzt“, so Claude. „In Paris war das komplette Setup im Einsatz.“

Zu den Eyecatchern der Bühne gehörten ein über 100 Quadratmeter großer LED-Floor, auf dem die Band performte, sowie ein überdimensionaler Spiegel über den Köpfen der Band. Für die Bewegung rund um das Set sorgten die Impression X4 Bars. Bereits im Sommer, bei einigen kleineren Shows der Band in verschiedenen Clubs, waren insgesamt 27 der GLP-Bars eingesetzt worden.

Zur Programmierung nutzte Claude eine GrandMA 2 und steuerte die Bars über zwei unterschiedliche Layer an - einen für Zoom, Tilt und die Shutter, den anderen ausschließlich für das Pixelmapping. Den Rahmen für die LED-Wand bildeten jeweils acht Impression X4 Bars pro Seite, weitere elf Bars waren an der Unterseite installiert.

Bei den Stadionshows wurden die Reihen jeweils verdoppelt, um eine weitere Ebene zu schaffen, zusätzlich installierte die Lichtcrew weitere Impression X4 Bars im Bühnenhintergrund und in der Fronttruss. Alle Bars wurden im Single Pixel Mode angesteuert.

Technischer Dienstleiter der Tour war die S Group aus Südfrankreich mit ihrem Geschäftsführer Leon Van Empel. Zusätzlich hat die S Group auch die speziell angefertigten Rollriser, Cases und die Netzwerkinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Zur Lichtcrew von Pierre Claude gehörten Romain Villard-Jamet und Stephen Rose, Produktionsleiter war Peter van de Velde.

(Photos: Joshua Mellin/Rachael Wright)

www.glp.de