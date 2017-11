Neue Profinet-Leitungen von Lapp erhältlich

Lapp präsentiert neue Profinet-Leitungen unter dem Namen Etherline PN Cat.7. Die Leitungen sind vor allem für den Einsatz in Maschinen und Anlagen sowie für die Netzwerkinfrastruktur gedacht, besonders dort, wo große Datenmengen in hoher Geschwindigkeit übermittelt werden. Das ist zum Beispiel der Fall in Anlagen mit zahlreichen Sensoren oder mit hochauflösenden Kameras zur Qualitätskontrolle.

Die neuen Leitungen erreichen mit 10 Gigabit pro Sekunde nach Cat.7-Standard höchste Datenraten. Zwar erreichen Leitungen mit Cat.6A vergleichbare Geschwindigkeiten, doch bieten Cat.7-Leitungen größere Reserven bei der Leistungsfähigkeit und Übertragungssicherheit, denn sie arbeiten bei einer höheren Übertragungsfrequenz von 600 MHz.

Das bedeutet: Selbst wenn Leitungen im Laufe der Zeit beschädigt werden oder altern, erreichen sie trotzdem noch ihre maximale Leistung. Die Außendurchmesser der Etherline PN Cat.7 liegen zwischen 8,1 mm für festverlegte und 8,7 mm für flexible Leitungen. Die neuen Leitungen sind konform zum Profinet-Standard, daher das Kürzel „PN“ im Namen.

Etherline PN Cat.7 gibt es in fünf Varianten: zur festen Verlegung, entweder flammwidrig mit PVC-Mantel unter dem Namenszusatz „Y“ oder halogenfrei und flammwidrig mit FRNC-Mantel oder mit PUR-Mantel - halogenfrei, flammwidrig und mit erhöhter mechanischer Robustheit. Außerdem gibt es zwei Varianten zur flexiblen Verlegung („Flex“) mit flammwidrigem PVC-Mantel oder mit halogenfreiem und flammwidrigem FRNC-Mantel.

