Media Resource Group stattet Voith-Jubiläumsevents mit Technik aus

Das Unternehmen Voith feierte in diesem Jahr sein 150-jähriges Firmenjubiläum an mehreren Standorten. Die Media Resource Group (MRG) wurde mit der technischen Umsetzung der Feierlichkeiten in der Voith-Firmenzentrale in Heidenheim (im Auftrag der Kommunikationsagentur Reccon aus Hamburg) sowie am Standort Crailsheim (beauftragt durch Voith direkt) betraut. Vom Ablauf her ähnelten sich beide Events: Die Gäste erlebten eine Mischung aus Festakt mit politischen Rednern und Party mit Live-Musik.

www.mediaresourcegroup.de