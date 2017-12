Mateco übernimmt Arbeitsbühnen-Sparte von Heintzelmann

Die Heintzelmann Autokrane GmbH in Ludwigshafen am Rhein trennt sich von ihrer Arbeitsbühnen-Sparte und gibt alle Maschinen an die Mateco GmbH ab. Die Autokran-Sparte des Unternehmens bleibt unter der Leitung von Inhaber und Geschäftsführer Ralph Heintzelmann am bisherigen Standort in Ludwigshafen erhalten.

Für Mateco als bundesweiten Arbeitsbühnen-Vermieter bedeutet der Zukauf eine weitere Verstärkung der Maschinenflotte in der Region Rhein-Neckar. Die Arbeitsbühnen aus den Bereichen LKW, Scheren, Teleskope und Teleskopgelenke werden der Mateco-Niederlassung Mannheim, Otto-Hahn-Straße 11, zugeführt.

