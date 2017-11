Martina Fritz

Martina Fritz ist neue Geschäftsführerin der DPVT. Fritz ist seit vielen Jahren in der Veranstaltungswirtschaft tätig. Seit über zehn Jahren hat sie die Geschäftsstelle des EVVC (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V.) geleitet und weiterentwickelt. Die beiden Trägerverbände EVVC und VPLT bekräftigen mit dieser Weichenstellung die strategische Wichtigkeit eines brancheneinheitlichen Qualitätsstandards.

Martina Fritz hat ihre Tätigkeit für die DPVT am 1. November 2017 aufgenommen und tritt so die Nachfolge von Katrin Gleixner-Cholewa an, die in den vergangenen Jahren das DPVT-Siegel sowohl am Markt positioniert und auch die Zertifizierung modernisiert hat. Gleixner-Cholewa bleibt der DPVT beratend freiberuflich erhalten.

www.dpvt.org