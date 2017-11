LMP College: Letzte Hog 4-Trainings in diesem Jahr

Das LMP College setzt sein Schulungsangebot fort. Im November bietet sich die letzte Möglichkeit in 2017, sich mit den Konsolen von High End Systems näher vertraut zu machen.

Hog 4 Basic Training

9. November 2017

Das Basic Training ist ein Tagesseminar, in dem die grundlegenden Funktionen und Neuerungen der Hog 4-Umgebung behandelt werden. Dazu zählen die ersten Schritte einer Showprogrammierung. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Nutzer eines beliebigen Pultes aus der Hog 4-Range bzw. an Nutzer, die in Zukunft auf der Hog arbeiten möchten, sowie an Firmen, die ihren Kunden Support bieten möchten. Die Trainingsgebühr beträgt 99 Euro. Darin enthalten sind Trainingsunterlagen, Verpflegung sowie eine komplette Arbeitsumgebung für den Tag. Das Training ist auf fünf Teilnehmer begrenzt.

Hog 4 Advanced Training

22. November 2017

Beim Advanced Training handelt es sich um ein Tagesseminar für Fortgeschrittene, in dem auf die Netzwerkfunktionen und Remote-Schnittstellen der Hog 4 im Detail eingegangen wird. Das Training richtet sich ausschließlich an erfahrene Nutzer, die regelmäßig mindestens an einer Road Hog oder einem größeren Modell aus der Hog 4-Range arbeiten, sowie an Nutzer, die das Basic Training absolviert haben. Die Trainingsgebühr beträgt 199 Euro. Darin enthalten sind Trainingsunterlagen, Verpflegung sowie eine komplette Arbeitsumgebung für den Tag. Das Training ist auf fünf Teilnehmer begrenzt.

Beide Trainings finden im LMP College (Gildestraße 55, 49477 Ibbenbüren) von jeweils 10 bis ca. 16 Uhr statt. Die erfolgreiche Teilnahme an den Trainings wird zertifiziert.

www.lmp.de