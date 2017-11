Lightpower Roadshow im November in Hamburg

Nach Stationen in Berlin, Köln und München wird die Lightpower Roadshow am 7. und 8. November 2017 Halt in Hamburg machen (Location: Edelfettwerk GmbH & Co KG). Dabei spielen die Dot2-Serie von MA Lighting sowie der Claypaky Axcor Profile 900 und der Claypaky K-Eye eine große Rolle. Auch der neue Martin by Harman MAC Encore Performance ist zu erleben. Aber auch viele weitere Lösungen der Lightpower Partner DTS, Robert Juliat, Major, Filmgear und Wireless Solution aus den Bereichen Moving Lights, Scheinwerfer und Rigging waren vor Ort zu sehen.

An beiden Tagen haben die Besucher die Möglichkeit, Geräte näher kennenzulernen, zu testen und im Dialog mit den Lightpower-Spezialisten Detailfragen zu klären. Zusätzlich informierten die Lightpower-Produktexperten in Workshops und Live-Demos zu unterschiedlichen Themen (u.a. Bitmap-Effekte in der GrandMA2, die Timecode-Programmierung mit der Dot2, integrierte Shapes und Bitmap-Effekte der Claypaky A.leda B-Eye und Creative Pixels der Videolösungen von Martin by Harman).

Eine Anmeldung ist unter www.lightpower.de/roadshow möglich.

www.lightpower.de