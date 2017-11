Lichtwerk Berlin komplettiert Astera-Palette

Lichtwerk Berlin war vor über zwei Jahren einer der ersten Interessenten an Astera-Produkten. Mit der aktuellen Investition in die AX5 TriplePar und den AX1 Wireless Pixel Tube - beide in hohen Stückzahlen - ist der Veranstaltungstechnikdienstleiste jetzt das erste Unternehmen mit dem kompletten Sortiment der Akku-Scheinwerfer.

Die Lichtwerk Veranstaltungstechnik GmbH ist Astera-Partner seit Beginn des Vertriebes durch die Kaiser Showtechnik GmbH, die seit 2015 als Großhändler aktiv ist. Nach der ersten Entscheidung für den AX3 und den AX7 folgte etwas später der AX10.

www.kaiser-showtechnik.de