Layher Event-Stammtisch am 23. November in Hannover

Märkte sind immer in Bewegung. Für Firmen gilt: Nur wer sich den Veränderungen am Markt schnell anpasst, hat dauerhaft Erfolg. Bei diesen Herausforderungen will Layher seine Kunden durch ein umfassendes Informationsangebot unterstützen. Ein Teil davon ist der Event-Stammtisch. Hier stehen Themen im Mittelpunkt, die für Unternehmer interessant sein könnten - mit individuell zusammengestellten Fachvorträgen von Layher-Spezialisten sowie externen Referenten.

Neben einer Vorstellung von Produktneuheiten aus dem Hause Layher wie dem Allround-Fachwerkträger für Überbrückungen, Plattformen und Dachlösungen haben Kunden und Interessierte auch die Möglichkeit, sich über aktuelle Aufgabenstellungen zu informieren. Der Vortrag „Donnerwetter! - Blitzschutz bei Veranstaltungen“ zeigt die Gefahren von Blitzschlag bei Open-Air-Veranstaltungen und bietet Lösungsansätze anhand von Praxisbeispielen.

Der Vortrag „Höher als 5 Meter und trotzdem kein Fliegender Bau“ befasst sich mit Anforderungen an Konstruktionen, welche die Parameter eines Fliegenden Baus zwar erfüllen, aber trotzdem nicht als solcher eingestuft werden - ein Beitrag zu mehr Rechtssicherheit. Zeit für Diskussionen und den Erfahrungsaustausch mit Branchenkollegen kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Das Programm im Überblick:

08:30 Uhr: Treffen und gemeinsames zweites Frühstück

09:30 Uhr: Begrüßung und Vorstellung von Produktneuheiten durch Florian Tofahrn (Produktmanager Event-Systeme, Wilhelm Layher GmbH & Co KG)

10:30 Uhr: Kommunikationspause

11:00 Uhr: Vortrag 1: „Donnerwetter! - Blitzschutz bei Veranstaltungen“ - Referent: Michael Öhlhorn (Eventtechniker.de)

12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

13:30 Uhr: Vortrag 2: „Höher als 5 Meter und dennoch kein Fliegender Bau“ - Referent: Jürgen Fink (Leiter des Prüfamts für Fliegende Bauten, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)

14:30 Uhr: Kommunikationspause

15:00 Uhr: Vortrag 3: „Einfach und effizient planen - mit LayPlan CAD“ - Referent: Joachim Seiz (Produktverantwortlicher LayPlan Software, Wilhelm Layher GmbH & Co KG)

16:00 Uhr: Verabschiedung

Der Layher Event-Stammtisch findet am 23. November 2017 in der Burg Königsworth (Königsworther Straße 27) in Hannover statt. Eine Anmeldung ist unter http://evs.layher.com möglich.

