John Underkoffler hält Vortrag auf der Hub.Berlin

John Underkoffler, Gründer und CEO von Oblong Industries, wird am 28. November 2017 auf der Hub.Berlin über die Zukunft der Arbeit sprechen. Underkoffler war wissenschaftlicher Berater für Filme wie „Minority Report“, „The Hulk“ und „Iron Man“. Mit Oblong hat er seine dort gezeigten Visionen für die Geschäftswelt kommerziell nutzbar gemacht.

Die Hub.Berlin, Europas interaktives Business Festival des Digitalverbands Bitkom für „Digital movers and makers“, führt am 28. November mehr als 2.500 Meinungsmacher, Entrepreneure, Wissenschaftler und Politiker zusammen, die den Weg in die digitale Zukunft ebnen möchten. Das Business Festival in der Station in Berlin bietet einen Event aus Konferenz, Workshops, Technologie zum Ausprobieren, digitaler Kunst und Live-Musik.

John Underkoffler wird um 11:15 Uhr in der Tech Arena sprechen. Sein Vortrag trägt den Titel „The Future is Plural“. Damit stellt er die These auf, dass alle digitalen Werkzeuge im Arbeitsumfeld auf Zusammenarbeit ausgelegt sein werden. Underkoffler ist davon überzeugt, dass es keine Arbeitsplätze mehr mit „Personal“ Computern geben und die Arbeitsfläche nicht der Bildschirm sein wird, sondern beispielsweise die Wand oder der Raum an sich.

Er spricht von „We by default“ und meint damit, dass das Wir zum Standard wird. Auf der Veranstaltung wird er neue und leistungsfähige UI-Technologien (Bedienoberflächen) beschreiben, die skalierbar sind, über Distanzen hinweg synchronisiert werden können und eine gleichzeitige Steuerung ermöglichen, sodass der Fokus auf der Zusammenarbeit der Menschen liegt.

www.oblong.com