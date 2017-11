Jens Hartmann

Jens Hartmann, Geschäftsführer der Deutschen Lichttechnik GmbH aus Neuss, gehört künftig dem neuen Landesvorstand der CDU-Mittelstandsvereinigung Nordrhein-Westfalen (MIT) an. Die rund 350 Delegierten haben den 47-jährigen Unternehmer in Troisdorf in den neuen Landesvorstand gewählt. Die MIT ist in Nordrhein-Westfalen knapp 10.000 Mitglieder stark.

Hartmann ist kommunalpolitisch und in der Wirtschaft vernetzt. Er ist ein Energieexperte und in der Branche auch in energiepolitischen Fragen engagiert. Der Mittelstandspolitiker ist unter anderem ehemaliger Vorsitzender des städtischen Bauausschusses in Neuss und gehört seit 2011 der Bundeskommission Energie der Mittelstandsvereinigung an.

www.deutsche-lichttechnik.de