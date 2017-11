Hotel Atlantic Kempinski unterstützt „Channel Aid Live in Concert“

Im Rahmen der Pressekonferenz im Hotel Atlantic Kempinski Hamburg hat die FABS Foundation Hamburg mit „Channel Aid Live in Concert“ eine Premiere für den guten Zweck angekündigt: Am 5. Januar 2018 wird der internationale Star Rita Ora das erste Popkonzert in der Elbphilharmonie geben, das auch auf dem YouTube-Charity-Kanal „Channel Aid“ gestreamt wird. Die Erlöse daraus kommen sozialen Projekten der FABS Foundation zugute.

Als offizieller Hotelpartner unterstützt das Hotel Atlantic Channel Aid mit der Ausrichtung der Pressekonferenz, als Gastgeber der Künstler, wie der Sängerin Rita Ora und den YouTube-Creators Costantino Carrara und Max aus den USA, sowie auf der Aftershow-Party in der Fischauktionshalle.

Für alle Musikbegeisterten hat das Hotel Atlantic zu „Channel Aid Live in Concert“ ein spezielles Angebot kreiert. Darin enthalten sind unter anderem zwei Übernachtungen im Grandhotel, Tickets für das Konzert und für die Aftershow-Party sowie ein Shuttleservice. Hotelbuchungen unterstützen ebenfalls das soziale Projekt.

Foto (v.l.n.r.): Costantino Carrara, Fabian Narkus und Nicole Cross.

