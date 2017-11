Heike Schaffernicht

Zum 1. Oktober 2017 hat die Kommunikationsagentur Voss + Fischer mit Stammsitz in Frankfurt und Dependance in Hamburg neue Unterstützung erhalten. Als Leiterin der Business Unit „Brand Space und Design“ wird die Diplom-Designern Heike Schaffernicht gemeinsam mit ihrem Team die Bereiche Messe, Architektur und Design, Retail und Shopdesign sowie Brand Spaces strategisch weiter ausbauen.

Schaffernicht verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung im kreativen Umfeld. Die 47-Jährige hat die Agentur Miks GmbH in Hamburg mit aufgebaut und dort über viele Jahre hinweg als Senior Designerin gearbeitet. 2010 wurde sie zur Kreativ-Direktorin befördert und mit der Steuerung des Teams aus Architekten, Innenarchitekten, Designern und Grafikern betraut.

Heike Schaffernicht hat an der Gesamthochschule Kassel Produktdesign mit Schwerpunkt Möbeldesign studiert und ihr Studium mit der Gesamtnote „Sehr gut“ abgeschlossen. Berufliche Stationen waren u.a. Studio Andreas Heller, PSG und Just Blue Design. Für ihre Projekte hat sie mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den IF Design Award für Bombardier Transportation Innotrans 2014, den German Design Award für Bombardier Transportation Innotrans 2014 und den FAMAB Award Best Green Idea für den Messeauftritt Veolia „Ressourcen für die Welt”.

www.voss-fischer.de