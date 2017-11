Harting präsentiert Andocksteckverbinder mit Testposition für Motor-Control-Center

Mit dem Han-Modular Sliding Frame hat Harting einen neuartigen Steckverbinder für Motor-Control-Center (MCC) entwickelt. Durch den Steckverbinder kann das Einschubsystem eine Test-Position einnehmen. Erst in der folgenden Position rastet der Steckverbinder für die Leistungsversorgung ein.

Für Andocksteckverbinder gab es bislang nur die Zustände „gesteckt“ und „nicht gesteckt“. Der Han-Modular Sliding Frame ermöglicht jetzt drei verschiedene Steckzustände und damit neue Lösungen für Einschubsysteme:

- Nicht gesteckte Position: Sowohl der Signalsteckverbinder als auch der Leistungssteckverbinder sind nicht gesteckt, der Einschub befindet sich nicht im Schaltschrank.

- Testposition: Der Einschub wird bis auf ca. 35 mm Abstand in den Schaltschrank eingeschoben, dabei steckt der Signalsteckverbinder im Sliding Frame. Der Leistungssteckverbinder, der sich direkt daneben befindet, ist noch ca. 35 mm weit von der Kontaktstelle entfernt, sodass keine Leistung übertragen wird. Die Anlage befindet sich in einem sicheren Zustand und kann über den gesteckten Signalsteckverbinder geprüft werden.

- Arbeitsposition: Nach erfolgter Prüfung kann der Einschub - inklusive Leistungssteckverbinder - ganz in den Schaltschrank hineingeschoben werden. Der Signalsteckverbinder im Sliding Frame bewegt sich dabei in Richtung Schrankrückwand mit dem Einschub mit, bis sich auch der Leistungssteckverbinder in der Arbeitsposition befindet. Die Anlage kann jetzt sicher in Betrieb genommen werden.

