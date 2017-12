Halloweenparty bei MLD

Die Music & Light Design GmbH (MLD) hat in diesem Jahr eine dreitägige Halloweenparty veranstaltet. Für die rund 500 Gäste wurde der Firmensitz in Leonberg thematisch gestaltet und mithilfe von Equipment aus dem eigenen Portfolio in eine gespenstischen Kulisse verwandelt.

Speziell angefertigte Halloween-Grafiken, die anhand von vier 20K-Projektoren auf die 38 Meter lange Gebäudefassade projiziert wurden, stimmten die Besucher schon von Weitem auf das Gruselfest ein. Die Straße war abgesperrt und mit Leuchteffekten versehen worden.

Am Haupteingang kam eine interaktive Anwendung zum Einsatz: Durch einen Näherungssensor gesteuert, tauchte auf einem Großdisplay ein schauriges Porträt auf. Auch das Essen war ganz dem Thema gewidmet: Neben Getränken gab es „Killermaultaschen auf die Kralle“.

MLD nahm das ganze Geschehen mithilfe von acht Kameras in unterschiedlichen Positionen auf. Außerdem wurden eine Reihe von LED-Movinglights und Scheinwerfer sowie zwei Linearrays und diverse Punktschallquellen eingesetzt. Die dreitägige Halloween-Aktion startete am 24. Oktober 2017, zunächst nur für die Mitarbeiter von MLD. Am Tag darauf waren Kunden des Unternehmens eingeladen, und am 26. Oktober standen die Türen für alle Interessierten offen.

www.mld.de