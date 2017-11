Faber Audiovisuals eröffnet neue Lagerhalle

Faber Audiovisuals hat eine neue Lagerhalle am Stammsitz in Sint Annaparochie/Niederlande eröffnet. Der Spatenstich für die rund 5.000 qm große Halle erfolgte im April 2017. Als Grund für den Neubau nannte Cees Jan Faber, Geschäftsführer des Unternehmens mit weiteren Niederlassungen in Deutschland, Dubai und den Vereinigten Staaten, das anhaltend gute Geschäft.

