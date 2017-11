BVFK veranstaltet Lehrgang zum Thema Lichtgestaltung bei Lightpower

Der Bundesverband der Fernsehkameraleute (BVFK) wir seinen Lehrgang zum Thema Lichtgestaltung mit dem Modul 3 „Lichtdesign“ am 7. und 8. Dezember 2017 (jeweils von 10 bis 18 Uhr) bei Lightpower in Paderborn (An der Talle 24-28, 33102 Paderborn) fortsetzen.

Als Referent wird Didi Garsoffky, Lichtdesigner und Director of Photography, vor Ort erwartet, der anhand der Visualisierungs-Software MA 3D diese Themen erörtern wird: Grundlagen Studiolicht; Lichtplanung nach Konzept; Licht als Dekoration; Ablauf einer fiktiv geplanten Unterhaltungsshow mit Einleuchten, Proben und Produktion.

Anmeldungen sind unter office@bvfk.tv oder www.bvfk.tv möglich.

www.lightpower.de