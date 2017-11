Art Evolution Service stattet Videodreh mit Astera-Scheinwerfern aus

Art Evolution Service hat bei einer Videoproduktion für das Jaguar I-Pace Concept Car für die Ausleuchtung am Drehort gesorgt. Verantwortlich für den Videodreh - inklusive Making-of-Video - zeichnete die Woodfilm GmbH, die Akku-Lampen von Astera als Beleuchtungslösung für die Produktion ausgewählt hatte. Art Evolution Service lieferte für das Projekt 50 Astera AX1, 32 Astera AX10 sowie 100 Meter 2P-Traversen in Schwarz.

Am Drehort, der Schlafwagenfabrik in München, sollte eine Loft-Atmosphäre durch die Beleuchtung entstehen, in der die Protagonisten des Spots - das Jaguar I-Pace Concept Car und Schauspieler Jürgen Vogel - in Szene gesetzt werden. Für die Scheinwerfer musste dabei eine leichte, freischwebende Tragekonstruktion direkt über den Fahrzeugen kreiert werden, die praktisch nicht zu sehen ist und als feste Installation in der Location wirken sollte. Die Integration der in der Halle vorhandenen Säulen in das Lichtkonzept erwies sich als praktische Lösung für dieses Problem.

Die Leuchten selbst mussten direkt ansteuerbar sein und die Produktion mit Weißlicht für die Kameraaufnahmen versorgen (ohne technischen Ballast durch Verkabelungen). Neben den Jaguar-Fahrzeugen und Jürgen Vogel sind 83 akkubetriebene LED-Scheinwerfer von Astera im Spot zu sehen. Die fünfzig Astera AX1-Pixeltubes wirken dabei wie Neonleuchten, ohne dass Installationsmaterial zu sehen ist.

(Foto: Woodfilm)

