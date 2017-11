Adam Hall Group und LD Systems unterstützen The Venue Berlin

Am 28. September 2017 eröffnete The Venue Berlin, ein neuer Ort für digitale Musik- und Audioinnovationen, mit einer Party in seinen Räumlichkeiten in Berlin-Kreuzberg. Auf rund 300 Quadratmetern Arbeits- und Veranstaltungsfläche kamen bei einem Live-Auftritt von Popsängerin Balbina, DJ-Einlagen von Sarah Farina, dem Grimme-Preisträger Lars Eidinger und dem DJ Supermarkt/Too Slow To Disco rund 350 Gäste aus der Musik-, Medien- und Digitalbranche zusammen. Für den Sound sorgte ein Stinger G3-System von LD Systems.

Künftig veranstaltet The Venue Berlin Lesungen, After-Work-Treffen, Diskussionsrunden, Music Hack Days, Panels, Workshops und Songwriter Camps. Neben Arbeitsplätzen verfügen die Räume über eine Bühne und ein Tonstudio. Das erste Projekt in The Venue Berlin ist das zehnwöchige Programm „The Future of Audio Entertainment Challenge“, das von Axel Springer, sechs deutschen Radiosendern und der internationalen Bildungsplattform DO School organisiert wird. Dabei arbeiten zwanzig Kreative aus aller Welt gemeinsam an der Entwicklung neuer innovativer Ideen und Produkte für den Bereich des Audio-Entertainments.

Die Adam Hall Group ist Kooperationspartner von The Venue Berlin und unterstützt kreative Keimzelle mit Audio-Systemen und Peripherie. So sorgt in Zukunft ein aus zwei aktiven Subwoofern und zwei Topteilen bestehendes Stinger G3 Serie-System System von LD Systems für den Sound, darüber hinaus kommen Gravity-Stative auf und neben der Bühne zum Einsatz.

