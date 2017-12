10 Jahre AV-Fachsymposium auf der ISE 2018 in Amsterdam

Die AV-Solution Partner feiern ein Jubiläum auf der kommenden Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam: Das AV-Fachsymposium geht am 8. und 9. Februar 2018 in die zehnte Runde. Amsterdam ist der jährliche Treffpunkt für Kunden und Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum, um sich über neue AV-Technologien und Trends zu informieren.

Zu den Besuchern der zweitägigen Veranstaltung gehören Architekten, Facility Manager, Projektentwickler, AV- und IT-Verantwortliche aus Unternehmen und öffentlichen Institutionen sowie Bauherren. Mit über 1.100 Austellern und mehr als 73.000 Besuchern ist die ISE die weltweit größte Fachmesse für audiovisuelle Medien- und Steuerungstechnik.

Im Fokus der Veranstaltung steht das Thema „Sehen, Hören, Leiten - Analoge Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung“. In Kurzvorträgen geben Anbieter wie Canon, Crestron, NEC und Shure exklusive Einblicke und berichten über erfolgreiche AV-Lösungen bei ZF Friedrichshafen, der Wirtschaftsschule KV Baden, Universitätsklinik Jena und der Einkaufspassage Fünf Höfe.

Der Nachmittag gehört wieder den Rundgängen durch die ISE-Hallen. Die Touren werden von den AV-Solution Partnern begleitet und führen an ausgewählte Messestände internationaler Hersteller. Wählen kann dabei jeder Teilnehmer nach seinem Interessenschwerpunkt zwischen Konferenztechnik, Digital Signage und Intelligent Home. Ein von Epson gesponsertes Abendprogramm bietet Gespräche, Erfahrungsaustausch und Networking.

Die AV-Solution Partner freuen sich zudem auf weitere Partner, die sie auf der ISE 2018 mit der Vorstellung ihrer aktuellen Produkte und deren Einsatzgebiete unterstützen: Analog Way, Beyerdynamic, Legamaster, Panasonic, Sony und Syscomtec/Easescreen.

Für die Teilnehmer am AV-Fachsymposium bietet die ISE-Messe ein spezielles Gesamtpaket zu vergünstigten Konditionen an. Es beinhaltet den Flug, 2-Tages-Messeticket, Messerundgänge, Abendprogramm, Bustransfers und Verpflegung. Anmeldungen sind unter www.av-solutionpartner.de/fachsymposium-2018 oder über office@av-solutionpartner möglich.

