Zweites Schoeps MikroForum im April 2018

Der Mikrofonhersteller Schoeps veranstaltet am 5. und 6. April 2018 zum zweiten Mal das MikroForum im Schloss Durlach und im benachbarten Firmengebäude. Das zweitägige Vortragsprogramm besteht aus Präsentationen und Workshops zum Thema Mikrofon-Aufnahmetechnik in Musik, Film und Sport in den Formaten Stereo, Surround, 3D und VR. Toningenieure und andere Experten berichten hier von ihrer Arbeit.

Neben dem großen Saal ermöglicht in diesem Jahr auch ein Workshopraum mit 3D-Abhöre praktische Präsentationen. Außerdem werden wieder Führungen in der benachbarten Firma Schoeps mit Entwicklung und Fertigung geboten. Die begleitende Ausstellung mit ca. zwanzig Firmen aus dem Pro-Audio-Bereich verfolgt das Motto „Meet your Maker“ mit direktem Kontakt zu den Herstellern.

Eine Anmeldung zum MikroForum, das erneut in Kooperation mit dem VDT veranstaltet wird, ist ab dem 15. Januar 2018, 12 Uhr unter www.schoeps.de/mikroforum möglich. Der Unkostenbeitrag für Teilnehmer beträgt 96 Euro für eine zweitägige Teilnahme, 60 Euro für ein 1-Tages-Ticket, ermäßigt für Studenten und Azubis 45/30 Euro. Die Tickets beinhalten die Tagungsteilnahme mit Snacks, Getränken und kleinem Mittagessen.

www.schoeps.de