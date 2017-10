Wilhelm & Willhalm investiert in Robe Spiider

Wilhelm & Willhalm Event Technology mit Sitz in Aschheim bei München hat mit sechzig Exemplaren des Robe Spiider seinen Vermietpark erneuert und die vorhandenen Washlights abgelöst. Der Spiider verfügt über eine neue Generation an LEDs, die bei gleicher Baugröße mit doppelt so hoher Leistung betrieben werden können. Die Zentral-LED des Spiider ist in 60 W ausgeführt.

www.wwvt.de

www.robelighting.de