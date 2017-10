Verleihung des MICE Achievement Awards im November in Frankfurt

Der MBT Meetingplace in Frankfurt und München rückt näher. Geschäftsreise-, Tagungs- und Veranstaltungsplaner/innen treffen dort zusammen und informieren sich über aktuelle Trends der MICE-Branche. Neben Ausstellern wie Hotels, Locations, Destinationen und Dienstleistern bietet der MBT Meetingplace in Frankfurt und München seinen Fachbesuchern ein Vortragsprogramm mit diversen Keynote-Speakern.

Ein Highlight des Programms ist die feierliche Übergabe des MICE Achievement Awards am 21. November 2017 in Frankfurt. Die Auszeichnung prämiert besonders inspirierende Leistungen, herausragende MICE-Konzepte oder Projekte mit besonderer gesellschaftlicher Relevanz. Ausgewählt wird der Preisträger von einem Gremium aus Mitgliedern des Fachbeirates des MBT Meetingplace. Wer Nachfolger/in des 2016 ausgezeichneten Joachim König wird, soll erst während der Messe bekanntgegeben werden.

Der MBT Meetingplace findet am am 21. November 2017 im Forum der Messe Frankfurt und am 28. November 2017 im Postpalast München statt.

www.meetingplace.de