Timo Meißner

Timo Meißner hat zum 2. Oktober 2017 seine neue Stelle als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei der Kindermann GmbH angetreten. Zuvor war der 50-Jährige aus Hamburg nach fast zehn Jahren bei Sony als Regional Sales Manager DACH für Projektoren & Large Format Displays im Juli 2016 zu Kern & Stelly Medientechnik gewechselt, wo er die Position des Vertriebsleiters innehatte.

Meißner, der einen Master of Business Administration (MBA) vorweist, startete 1993 seine berufliche Laufbahn in der IT-/AV-Branche. Er kennt durch seine Tätigkeiten bei Acer und Sony die Seite der Hersteller genauso wie die Mechanismen des Großhandels durch Stationen bei der CHS Distribution und zuletzt bei Kern & Stelly. Bei Kindermann verantwortet er nun die strategische Planung und Leitung aller Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Unter seiner Führung soll das Netzwerk an Fachhandelspartnern gestärkt und ausgebaut werden.

