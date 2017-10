SAE Alumni Convention 2017 erwartet über 3.000 Kreative in Köln

Am 18. und 19. Oktober 2017 lädt das SAE Institute zur SAE Alumni Convention ins Kölner Palladium. Erwartet werden über 3.000 Gäste aus der Medienwirtschaft, darunter Absolventen und Studierende von mehr als fünfzig SAE-Instituten weltweit. Berufseinsteiger, Gründer, etablierte Medienmacher, Investoren und Studierende verschiedener Hochschulen komplettieren den Kreis der Teilnehmer.

Seit 2004 lädt das SAE Institute alljährlich zum kreativen Austausch ein. Neben Spaß und Networking steht das Thema „Lifelong learning“ im Mittelpunkt der SAE Alumni Convention. In rund 45 Seminaren werden aktuelle Trends und Fragestellungen aus den Fachbereichen Audio, Film & TV, Games & Animation, Cross Media, Music Business und Web aufgegriffen. Zudem präsentieren sich mehr als einhundert Aussteller und Marken auf der Medienmesse. Der Besuch der Expo ist kostenfrei.

Zum Auftakt der SAE Alumni Convention 2017 dreht sich alles rund um Startups und Existenzgründung. Auf dem Panel „Vom Startup zum Millionär: Der SAE Absolventen-Talk“ am 18. Oktober um 12 Uhr diskutiert Chris Müller (Geschäftsführer SAE Institute D/A/CH) gemeinsam mit SAE-Absolventen über ihren Weg in die Selbständigkeit und verrät, wie das SAE Institute seine Studierenden bei der Karriereplanung künftig noch intensiver unterstützen möchte.

Mit dabei ist Grammy-Preisträger Richard Furch aus Los Angeles. Er startete seine Karriere mit einem Diplom als Audio Engineer am SAE Institute Berlin und ist seit vielen Jahren selbstständig. Die SAE-Alumni Christian Raters und Julian Meybohm gründeten 2014 das Studio Lyrebird in Berlin und haben sich der Entwicklung und Vertonung von Computerspielen verschrieben. Komplettiert wird das Panel von Robin Hasenbach, Gründer von N-Gon Entertainment, einem Startup für VR-Games aus Köln.

Nach der Eröffnung laden über 45 Referenten aus dem In- und Ausland zu Seminaren ein. Beispiele: Der preisgekrönte Filmkomponist Gary Marlowe geht im Vortrag „A Brief Lesson In Taste: What makes a good film score?“ der Frage auf den Grund, warum Filmmusik häufig ein Fehlgriff ist und zeigt auf, was gute Filmmusik braucht.

Sven Franzen (Tiger Marketing Group GmbH) erläutert im Workshop „The secret of founding a successful company and marketing strategies“, wie man mit der richtigen Marketingstrategie sein Unternehmen langfristig am Markt positioniert. Till Zier (Social Trademark GmbH) zeigt in „How to utilize Influencer Marketing and Social Selling“ die Potenziale von Influencer Marketing auf.

Der VR/AR-Experte Thomas Bedenk (Bedenk.de/Sign) spricht in „Interaction Design for Virtual Reality“ über Virtual Reality als neues Medium und gibt einen Überblick über die Möglichkeiten zur Interaktion mit dieser Technologie. Über seine Arbeit als Senior Concept Artist spricht Luis Guggenberger (Industrial Light & Magic) in „Concept Art for feature films“. Er blickt hinter die Kulissen von „Star Wars: The Force Awakens”, „The Man in the High Castle” und „Iron Man 3”. Weitere Speaker sind unter http://alumni.sae.edu/speakers-2017/ vermerkt.

Mehr als einhundert Aussteller und Marken präsentieren auf der Medienmesse ihre Produkte und Services rund um die Mediensparten Audio, Crossmedia, Games, Film und Web. Mit dabei sind in diesem Jahr beispielsweise Aida, Arri, Avid, Blue Byte, Cryengine, DJI, Focusrite, Neumann, Rednet, Sennheiser, SPL, Steinberg, Unity 3D, Vision2see, Wacom und Yamaha.

Am 19. Oktober finden die Verleihung der SAE Alumni Awards und die SAE Alumni Convention Party im Kölner E-Werk statt.

www.sae.edu