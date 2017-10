Red Carpet Event realisiert Wortmann-Roadshow

Die Wortmann AG hat zum elften Mal in Folge Red Carpet Event mit der Durchführung ihrer Kinotour beauftragt. Das deutsche IT-Unternehmen lädt traditionell zweimal im Jahr seine rund 2.000 Fachhändler in ausgewählte Filmpaläste ein und arbeitet dabei mit der Spezial-Agentur für Live-Kommunikation im Kino zusammen.

Das als Roadshow angelegte Veranstaltungsformat machte in diesem Jahr vom 6. bis zum 28. September 2017 Station in großen Filmpalästen in Düsseldorf, Baunatal, Stuttgart, Nürnberg, Offenbach, Berlin und München. Auf dem Programm standen Produktpräsentationen inklusive Filmvorführung und Catering.

www.red-carpet-event.de