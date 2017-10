Programm der 4. IBIT-Fachtagung Veranstaltungssicherheit

Am 28. und 29. November 2017 findet im RheinEnergieStadion in Köln die 4. IBIT-Fachtagung „Veranstaltungssicherheit - Aktuelle Entwicklungen, neue Erkenntnisse, zukünftige Herausforderungen“ statt. Alle Themen laufen unter bestimmten Schwerpunkten, die sich in den meisten Fällen jeweils durch den ganzen Tag ziehen. An beiden Tagen der Fachtagung wird es jeweils drei Themenschwerpunkte geben, die in drei bis fünf Panels bearbeitet werden.

Tag 1, 28.11.2017

Themenschwerpunkt 1: Die Verantwortung des Dienstleisters (11:15 bis 18:00 Uhr)

Themenschwerpunkt 2: Veranstalten in einer sich wandelnden Gesellschaft (11:15 bis 18:00 Uhr)

Themenschwerpunkt 3: Veranstaltungssicherheit 2017 - Best Practice (11:15 bis 18:00 Uhr)

Tag 2, 29.11.2017

Themenschwerpunkt 4: Rechtsfragen der Veranstaltungswelt (10:00 bis 15.00 Uhr)

Themenschwerpunkt 5: Moderne Sicherheitsplanung (10:00 bis 15.00 Uhr)

Themenschwerpunkt 6: Die (nicht mehr) neuen Bedrohungslagen (10:00 bis 15.00 Uhr)

Abgerundet werden beide Tage durch einleitende Impulsvorträge und themenverbindende Abschlussdiskussionen, in denen vor allem das Fachpublikum zu Wort kommen soll. Gemeinsam werden aktuelle Entwicklungen, neue Erkenntnisse und zukünftige Herausforderungen der Veranstaltungssicherheit diskutiert.

Geplantes Rahmenprogramm:

Professionals-Meeting (27.11.)

EPS-Innovationsforum (28.11., im Anschluss an das Tagungsprogramm)

Technische Stadionführungen (28./29.11., im Anschluss an das Tagungsprogramm)

Poster-Session (28./29.11., Forschungsprojekte stellen sich vor)

Allbuyone-Konferenzparty

Tagungsteilnehmern, die zwischen den Vorträgen arbeiten müssen, steht eine „Coffee-Lounge“ bereit.

