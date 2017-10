Neue Programmpunkte und zunehmende Internationalität bei der BOE 2018





Die BOE, internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, findet 2018 am 10. und 11. Januar in der Messe Dortmund statt. Etwa 480 Aussteller präsentieren sich den Fachbesuchern aus Veranstaltungsagenturen und Unternehmen. Die Fachmesse bietet ein Rahmenprogramm mit Vorträgen. Die Titel der Themenangebote: Safety- & Security-Forum, MICE-Forum, Career Hub, Acts on Stage und Digital-Forum.

Besondere thematische Schwerpunkte sind 2018 Veranstaltungssicherheit und Catering. Im Januar fand im Vorfeld der BOE 2017 der Europäische Street-Food-Kongress im Kongresszentrum Westfalenhallen statt - 2018 zählt die Veranstaltung zum Programm der Internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing.

Leistungsträger, Meinungsführer und Innovatoren der internationalen Street-Food-Szene treffen sich auf der BOE 2018 zu Vorträgen, Diskussionen und Workshops, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen, voneinander zu lernen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ein weiteres Highlight der BOE ist die Verleihung der BEA-/INA Awards für kreative und gelungene Live-Kommunikation auf der Messe.

2018 wird sich die BOE außerdem internationaler präsentieren. Nach der Premiere des Holland-Pavillons 2017 gibt es im kommenden Jahr Länder-Pavillons zu den Gastländern Niederlande, Schweiz und Österreich.

Ausländische Unternehmen und MICE-Destinationen demonstrieren hier ihre Leistungsfähigkeit und stehen für grenzüberschreitende Projekte zur Verfügung. Außerdem haben sich für 2018 Delegationen aus dem Ausland angekündigt, darunter auch eine Delegation aus Indien. Auch wird es am Vorabend ein Netzwerktreffen mit Vertretern internationaler Verbände aus der Event-Branche geben.

www.boe-messe.de