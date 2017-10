Neue Avid Operator-Trainings für Venue-Systeme





Die SEA Vertrieb & Consulting GmbH veranstaltet im Zeitraum vom 21. November 2017 bis 16. Mai 2018 neue Operator-Trainings für die modularen Venue-Mischsysteme von Avid. An insgesamt 26 Terminen in Deutschland und Österreich erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit dem grundlegenden Bedienkonzept sowie der Konfiguration der S6L- und S3L-X-Systeme vertraut zu machen. Als Referenten fungieren die beiden Live-Sound-Produktspezialisten Kai Sowka und Jonas Gehrmann von SEA.

Die Avid Operator-Trainings richten sich an Interessenten sowie FOH- und Monitortechniker aus den Bereichen Touring, Corporate und Theater. Vorkenntnisse der Venue-Systeme sind nicht erforderlich. Neben der allgemeinen Einführung in die Design-Philosophie der Venue-Live-Mischpultsysteme - vom Input/Output-Routing über das Processing bis zur kompletten Showfile-Programmierung für unterschiedliche Anwendungssetups - werden die Teilnehmer auch mit den Anbindungsmöglichkeiten der S6L und S3L-X via Dante & Co. vertraut gemacht.

Die Dauer pro Training beträgt vier Stunden und umfasst ausgiebige Hands-On Sessions, in denen die Teilnehmer das neu Erlernte direkt am jeweiligen System ausprobieren können. Die Teilnahmegebühr pro Teilnehmer beträgt 20 EUR inkl. Mehrwertsteuer.

Die Termine im Überblick:

21.11.2017, Hettenleidelheim - KS Digital

22.11.2017, Hettenleidelheim - KS Digital

28.11.2017, Wien - Klangfarbe

29.11.2017, Wien - Klangfarbe

12.12.2017, Bottrop - TDA Rental

13.12.2017, Bottrop - TDA Rental

19.12.2017, Berlin - SEA Büro Berlin

20.12.2017, Berlin - SEA Büro Berlin

09.01.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

10.01.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

16.01.2018, Bottrop - TDA Rental

17.01.2018, Bottrop - TDA Rental

23.01.2018, Wien - Klangfarbe

24.01.2018, Wien - Klangfarbe

30.01.2018, Aschheim - Wilhelm & Willhalm

31.01.2018, Aschheim - Wilhelm & Willhalm

20.02.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

21.02.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

27.02.2018, Aschheim - Wilhelm & Willhalm

28.02.2018, Aschheim - Wilhelm & Willhalm

03.04.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

04.04.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

24.04.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

25.04.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

15.05.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

16.05.2018, Berlin - SEA Büro Berlin

www.avid.com

www.sea-vertrieb.de