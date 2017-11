MRG unterstützt Andreas Gabaliers Sommertour

Für die diesjährige Open-Air-Tour von Andreas Gabalier begleitete eine Stammcrew aus dreißig Emergy-Experten den „Volks-Rock’n’Roller“ durch den Konzertsommer. Die Shows des Österreichers boten unter anderem eine 70 Meter breite Bühne, per Tracking gesteuerte Scheinwerfer, den MRG-„Toaster“ und eine Pyroshow. Den „schönsten Tag seines Lebens“, wie der Sänger selbst sagte, erlebte Gabalier am 2. September 2017 beim Abschlusskonzert vor knapp 100.000 Besuchern am Hockenheimring.

