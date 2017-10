Marc Nesselhauf

Seit kurzem verstärkt Marc Nesselhauf das Management-Team der Shure Distribution Deutschland und wird dabei die Verantwortung der Retail Group, deren Team sich vorranging um den Musikalienhandel kümmert, übernehmen. Nesselhauf war seit August 2013 für die Betreuung der Shure Distribution Retail-Kunden im Raum Süddeutschland zuständig.

Als Director Retail Group Germany folgt er auf Nik Gledic, der als Director Market Management in die Shure EMEA Organisation wechselt und dort die Betreuung der externen Distributionspartner in Europa verantwortet. Gledic, seit 2004 in verschiedenen Verantwortungen bei Shure, wird sich in seiner neuen Position ergänzend dem länderübergreifenden Thema eCommerce widmen.

Foto: Nik Gledic und Marc Nesselhauf.

www.shure.de