Macevent entwickelt Website für MesseCity Köln

Für die MesseCity Köln hat die Agentur Macevent eine Projekt-Website entwickelt. Auftraggeber von Macevent waren die Kölner Projektentwickler Strabag Real Estate sowie ECE, Projektentwickler und Shopping-Center-Manager aus Hamburg.

Die MesseCity Köln wird von ECE und Strabag Real Estate in Projektpartnerschaft realisiert. Es handelt sich dabei um ein Projekt in Messenähe, das sechs 7- bis 16-geschossige Gebäude mit Büroflächen, Hotels, Gastronomie und kleinteiligem Handel für die Quartiersversorgung umfasst.

Der Übergang zur Messe soll als Eventlocation wechselnde Nutzungen für Veranstaltungen und Kongresse ermöglichen. Zentrum des neuen Quartiers ist eine öffentliche Fläche mit Blick zum Dom. Die Website für die MesseCity Köln präsentiert das Projekt und seine Nutzungsmöglichkeiten. Macevent zeichnet für Programmierung, Text und Layout verantwortlich. Die Projektleitung übernahm Peter Bitting.

Für die Entwicklung der Website stand neben der „Mobile First“-Gestaltung die Implementierung mehrerer responsiver Imagemaps im Fokus, die den Besuchern einen interaktiven Einblick in das Bauprojekt verschaffen. Dadurch wurde die Reduktion einer textbasierten Website auf einen One Page Slider mit Bildsprache realisiert. Für jeden Besucher lässt sich so unabhängig vom Endgerät ein gleiches Nutzererlebnis garantieren. Sämtlicher Content für die Website ist direkt im Backend ohne Fachkenntnisse administrierbar.

www.macevent.de