Londoner National Theatre investiert erneut in GLP Impression X4 Bars





Das Londoner National Theatre an der South Bank hat erneut in Impression X4 Bars von GLP investiert. Nach einer ersten Lieferung von achtzehn Striplights direkt nach der Markteinführung orderte Paul Hornsby, Chef der Lichtabteilung, weitere zwanzig Exemplare. Geliefert wurden die Bars auch diesmal von White Light.

„Wir sitzen in regelmäßigen Abständen im Team zusammen und beratschlagen, welche Neuanschaffungen sinnvoll wären, wo wir nachbessern oder auch mal ersetzen müssen“, erklärt Hornsby. „Wir orientieren uns dabei nicht nur am Stand der Technik, sondern insbesondere auch an den Wünschen der Lichttechniker.“

„Als wir die erste Charge angeschafft hatten, kamen gerade zwei Umstände zusammen“, so Hornsby weiter. „Wir mussten dringend ein paar in die Jahre gekommene Horizontleuchten austauschen, gleichzeitig hatte ein Designer die damals brandneuen Impression X4 Bars für eine Produktion angefordert. Das passte gut zusammen und so bestellten wir. Praktisch aus dem Karton wurden die Lampen dann auch direkt bei den Produktionen ‚Salomé’ und ‚Angels in America’ eingesetzt.“

Foto: Impression X4 Bars im Einsatz bei „Angels in America“. (Copyright: Helen Maybanks)

