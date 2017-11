Live Entertainment Roadshow in der Lang Academy





Am 21. September 2017 trafen sich Vertreter der Veranstaltungsbranche in den Räumlichkeiten der Lang Academy in Lindlar, um bei einer Live Entertainment Roadshow neue Technologien und deren Einsatz in der Event-Produktion kennenzulernen.

Der lampenbasierte Rental & Staging-Projektor PT-DZ21K kann mittels eines Kompatibilitätsmodus’ gemeinsam mit seinem neuen Laser-Phosphor-Pendant PT-RZ21K in einer Projektion genutzt werden. Diese Thematik griff die Lang AG im Rahmen der Live Entertainment Roadshow auf und zeigte in einer Softedge-Projektion ein Setup aus PT-RZ21K und PT-DZ21K.

Von 13 bis 18 Uhr konnten die Besucher beim PT-RZ21K Lab der Lang AG Expertengespräche führen und selbst Hand anlegen, um den neuen Projektor zu testen. Darüber hinaus präsentieren Panasonic, BlackTrax und D3 in exklusiven Workshops, Seminaren und Hands-on-Stationen komplette Lösungen und Workflows visueller Installationen. Ein anschließendes Get-together mit Kölsch und Barbecue ließ die Veranstaltung ausklingen.

www.lang-ag.com