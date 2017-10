Litecraft PowerBarX.15 wieder lieferbar

Die Litecraft PowerBarX.15 - eine Weiterentwicklung der PowerBar AT10.sx - ist wieder bei LMP verfügbar. Das Modell verfügt über 15 Multichip-LEDs mit RGBW-Bestückung und ist mittels optimierter 15°-Optiken deutlich leistungsstärker als sein Vorgänger. Die robuste PowerBarX.15 eignet sich aufgrund der Schutzklasse IP 65 auch für längere Einsätze im Außenbereich.

Für flächigere Ausleuchtungen ist ein 20°-Diffusor im Lieferumfang enthalten. So beginnt die Farbmischung direkt am Austritt der Linse, und Farbschatten am zu beleuchtenden Objekt bleiben aus. Der optimierte Diffusionsfilter kann jederzeit mit einem Handgriff gegen andere Varianten ausgetauscht werden.

Die Einzelpixel-Ansteuerung erlaubt dynamische Effekte ebenso wie die Einbindung in Pixelmapping-Controller. Die Ansteuerung erfolgt über DMX 512. Zudem verfügt das Gerät über Programme und Farben für den Stand-Alone-Betrieb. Die Akku-Pufferung des OLED-Displays erlaubt es, Einstellungen und Adressierungen auch ohne Stromversorgung vorzunehmen. Die Verkabelung erfolgt mit IP-geschützten Steckverbindern in den Ausführungen PowerCon True1 und XLR 5 pol.

www.lmp.de