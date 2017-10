Lightpower und Martin by Harman gehen strategische Partnerschaft ein

Lightpower hat in diesem Jahr den Vertrieb von Martin by Harman in Deutschland und Österreich übernommen. „Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit Lightpower“, sagt Jonas Stenvinkel, Group Director Entertainment EMEA bei Harman Professional Solutions. „Lightpowers Netzwerk und Support in Kombination mit Harmans Team versetzt uns in die Lage, alle Arten von Kunden und Multiplikatoren aus unterschiedlichen Segmenten in Deutschland und Österreich anzusprechen. Für Harman sind der deutsche und österreichische Markt extrem wichtig.“

www.lightpower.de

www.martin.com