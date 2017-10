Jörg Csallner

Jörg Csallner hat die Führung des Avantgarde-Büros in Dubai übernommen. Zuletzt verantwortete er als Head of Retail HR bei der BMW AG die Entwicklung und strategische Steuerung des Personalmanagements für die internationalen Handelsbetriebe. Für Avantgarde ist Csallner kein Unbekannter: In früheren Positionen bei BMW gestaltete er gemeinsam mit Avantgarde bereits diverse Markenerlebnisse und Großveranstaltungen.

Als Managing Director soll er die Agentur als Anbieter mit starkem globalen Netzwerk im internationalen Wettbewerb positionieren und die Geschäftsfeldstrategie weiterentwickeln. Csallner folgt auf Elena Maralskaya, die weiterhin für das Neukundengeschäft in Dubai verantwortlich ist.

www.avantgarde.de