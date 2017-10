JBL-PA für „Pur & Friends auf Schalke“





8 Days A Week aus Niederdorfelden bei Frankfurt am Main lieferte zum sechsten Mal die Beschallung für das Event „Pur & Friends auf Schalke“. „Pur ist Kunde seit 1996“, sagt Frank Müller, einer der beiden Geschäftsführer von 8 Days A Week. „Seitdem waren wir bei allen Events, wo Pur auftritt, mit Personal und Equipment präsent.“

Die Beschallungsanlage in der Schalke-Arena bestand diesmal aus 144 JBL VTX V25MkII FullSize Line Array Cabinets, 24 JBL VTX A12 Line Array Cabinets, 24 JBL VTX S28 High-Power-Subwoofern, 84 Crown IT HD4x3500-4-Kanal-Endstufen, 12 Crown IT HD12000-Endstufen sowie 12 JBL VTX F15-Floormonitoren. Im Mischpultbereich kam am FOH ein Avid S6L-32D-192 und im Monitoring ein Soundcraft Vi3000-Mischpult mit einem 64-Kanal-Vi-Serie-StageRack zum Einsatz.

(Fotos: Matthias Halbweiss)

www.8daw.de