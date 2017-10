Harting treibt Smart-Manufacturing-Transformation in China voran





Harting treibt als Gründungsmitglied der Robotation Academy Foshan den Transformationsprozess im Bereich Smart Manufacturing in China voran. Die Eröffnungszeremonie der Institution fand gemeinsam mit der Eröffnung der dritten „Internet Plus“-Ausstellung am 12. Oktober 2017 in Foshan statt.

Die Stadt Foshan in der Provinz Guangdong hat sich zu einem der führenden Industriezentren Chinas entwickelt. In Zusammenarbeit mit der Robotation Academy der Hannover Messe wird die neue Robotation Academy in Foshan 21 Partnerunternehmen aus den Gebieten der Robotik, Automatisierung und Industrie 4.0 zusammenbringen. Die Akademie fokussiert sich darauf, Lehrgänge, Konferenzen und Präsentationen zu zukünftigen technologischen Trends für Unternehmen in der Region Guangdong anzubieten.

In Foshan stellte Harting vor allem Anwendungen vor, die deutlich machen, wie die Harting Mica (Modular Industry Computing Architecture) in einem industriellen Umfeld zur Digitalisierung von Prozessen eingesetzt werden kann.

In den nächsten zwei Jahren will die chinesische Regierung alle Fertigungsunternehmen in Südchina zur Teilnahme an Konferenzen, Lehrgängen und Networking-Veranstaltungen in der Robotation Academy einladen. Auch das größte chinesische Trainingsprogramm in den Bereichen Automatisierung, Robotik und Industrie 4.0 soll in Foshan stattfinden. Ziel der chinesischen Regierung ist es, rund 200 Konferenzen und 200 Lehrgänge in Zusammenarbeit mit der Robotation Academy zu veranstalten.

Die Robotation Academy Foshan, die sich im Guangdong Tanzhou International Convention and Exhibition Center (GICEC) befindet, wurde von der Deutsche Messe Technology Academy (DMTAG) in Hannover als Marke lizenziert. Die Robotation Academy Foshan wird gemeinschaftlich von GICEC und DMTAG betrieben.

www.harting.com