Gunnar Goebel

Seit dem 1. September 2017 verstärkt der 41-jährige Gunnar Goebel das Teqsas-Vertriebsteam um Vertriebsleiter Jörg Hamacher. Der gebürtige Kölner verfügt über langjährige Erfahrung im Verkauf von Audio-Equipment.

Goebel ist seit über zwanzig Jahren in der Audiobranche tätig. Dazu gehören regelmäßige Einsätze als freier Tontechniker und FoH-Mann bei Live-Events als auch Vertriebsaktivitäten bei Pro-Audio-Herstellern und im Pro-Audio-Fachhandel.

Gemeinsam mit Jörg Hamacher ist er nun das Gesicht von Teqsas in der Außendarstellung und soll die Kunden als persönlicher Ansprechpartner im Vertriebsaußendienst in der Beratung, im Support, in der Angebotserstellung, in der Auftragsabwicklung und in der Projekt- und Terminabwicklung unterstützen.

