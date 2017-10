ETC launcht neuen Onlineshop

Nach dem Erfolg des amerikanischen Onlineshops hat ETC nun auch einen „Swag Store“ für Kunden außerhalb der USA eröffnet. Auf www.shop.etcconnect.eu können weltweit mit dem ETC-Logo versehene Merchandisingartikel bezogen werden. Zum Sortiment gehören T-Shirts, Jacken, Taschen, Polo-Hemden, Hoodies und Thermosbecher sowie Source Four-USB-Sticks.

Das Sortiment soll laut stetig erweitert werden. „Wir freuen uns auf das Feedback unserer Kunden und auf Vorschläge, welche Produkte wir zusätzlich in den Store mit aufnehmen sollen“, so Rosi Marx, European Marketing Manager bei ETC.

www.etcconnect.com