Eisbrecher-Festival mit Scheinwerfern von GLP





Unter dem Motto „Volle Kraft voraus“ hat die Band Eisbrecher in diesem Sommer befreundete Gruppen wie Lord of the Lost, Combichrist oder And She Came zu einem Festival in die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena eingeladen. Als Technischer Dienstleister für den Event fungierten Rain Age und Martin Heining.

„Ich betreue die Band schon seit längerem und bin für das Set- und Lichtdesign sowie für die Special Effects bei den Shows verantwortlich. Da war es nur logisch, auch für das Festival eine Zusammenarbeit anzustreben“, so Heining. Herzstück seines Designs in der Ratiopharm Arena waren insgesamt 18 GT-1, 25 Impression X4 XL sowie 70 Impression Atom von GLP.

(Photos: 360 Grad Design)

