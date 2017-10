Diggiloo Festival Tour mit GLP Impression X4 Bars





Seit 2003 haben sich die Diggiloo Festivals im schwedischen Konzertsommer etabliert; 22 Termine in ganz Schweden umfasste die Diggiloo Festival Tour in diesem Jahr. Lichtdesigner Palle Palmé entschied sich dabei erneut für Impression X4 Bars von GLP. Insgesamt setzte er 80 Stück der Moving Bars in seinem Set ein.

Der erste Teil der Show erfolgte praktisch noch bei Tageslicht, entsprechend nutzte Palmé hier hauptsächlich Weißlicht und verzichtete auf Moves, Effekte oder Farben. „Jeder Act bekommt sein eigenes Intro, und spätestens ab dem dritten Act kann ich aus dem Vollen schöpfen“, sagt der Lichtdesigner.

Über die gesamte Bühne verteilt wurden die achtzig Bars installiert: „Rund um die LED-Wall im Hintergrund, als Cluster rechts und links der Bühne sowie auf dem Boden, als Floorset. Alle im Full-Pixel-Mode angesteuert, mit jeweils 88 DMX-Kanälen“, so Palmé. Als technischer Dienstleister zeichneten Bright aus Schweden für Licht und Ton sowie Mediatec fürs Video verantwortlich.

(Fotos: Malin Nilsson)

www.glp.de