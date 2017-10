Beleuchtungsoptik-Weiterbildungsseminar in Weingarten

Photonics BW bietet vom 8. bis 10. November 2017 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten und der Opsira GmbH ein Beleuchtungsoptik-Weiterbildungsseminar an. Das Seminar richtet sich an Ingenieure, Physiker und Techniker, die sich auf dem Gebiet der Beleuchtungsoptik weiterqualifizieren möchten. Der Veranstaltungsort ist Weingarten (Postleitzahl: 88250) nahe des Bodensees.

www.opsira.de