Wise Guys-Abschiedstour markiert Deutschlandpremiere für L-Acoustics Kiva II





Seit Sommer 2016 befinden sich die Wise Guys auf Jubiläumstournee, mit der sich die deutsche A-cappella-Formation gleichzeitig von ihrer Fangemeinde verabschiedet. Mit dabei ist das neue Kiva II-System von L-Acoustics, welches damit seine Premiere auf einer Tour im deutschsprachigen Raum feiert.

Für die Hauptbeschallung der Wise Guys setzen der zuständige Dienstleister Session Pro und Projektleiter Janis Respondek insgesamt 24 Einheiten Kiva II ein, unterstützt von acht SB15m-Subwoofern. „Die Bandbreite der Venues erstreckt sich von klassischen Theatern über Stadthallen bis hin zu kleinen Arenen. Oft gibt es nur begrenzte Kapazitäten hinsichtlich der Belastbarkeit von Hängepunkten und Bühnenzügen, und so müssen wir hin und wieder auf eine Groundstack-Variante ausweichen“, erklärt Respondek.

Ergänzt wird das Hauptsystem durch 6x SB18 für Basseffekte am Boden. „Bei bestuhlten Shows ist es nicht immer möglich, mit Sub-Arcs vor der Bühne zu arbeiten, sodass man in diesen Fällen auf ein klassisches L/R-System ausweichen muss“, so Respondek weiter. Als Nearfill kommen 6x 8XT zum Einsatz, als Outfill- oder Center-Cluster setzt das Team von Session Pro zudem 6x Arcs WiFo ein. Als Systemtechniker fungieren Benjamin Mengler und Matthias Huber.

(Fotos: Janis Respondek)

www.l-acoustics.com