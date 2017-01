Trilux beleuchtet FußballWelt des VfL Wolfsburg





Die VfL-FußballWelt des VfL Wolfsburg am AOK Stadion im Allerpark bietet auf 800 qm eine interaktive Erlebniswelt, in der sich alles um den Bundesliga-Club, seine Geschichte, seine Akteure und die Fans dreht. Beleuchtet werden die Räume und Exponate mit Produkten vom VfL-Exklusiv-Partner Trilux.

Das Beleuchtungsspektrum reicht dabei von der emotionalen Inszenierung von Exponaten über die Allgemeinbeleuchtung für Räume und Flure bis hin zu robusten Leuchten für den Trainingsbereich. Die Leuchten stammen aus dem Trilux- und Oktalite-Programm. Oktalite zeichnet auch für die komplette Lichtplanung verantwortlich.

Eine zentrale Rolle bei der Ausstellungsbeleuchtung kommt der Strahlerserie Taro von Oktalite zu. Die Strahler wurden in der VfL-FußballWelt in großer Stückzahl an Stromschienen eingesetzt. Sie setzen Lichteffekte auf ausgewählte Exponate, erhellen Wände und vertikale Displays, inszenieren die Devotionalien aus der Vereinsgeschichte ebenso wie den Ausstellungsbereich Umkleidekabine mit Original-Spinden aus der Mannschaftskabine. Die Taro-Strahler wurden in der Version Oktalite Best Colour installiert.

Eine langgestreckte Erschließungszone mit Treppen führt innerhalb des Stadionbaus zur FußballWelt. Hier generieren die Taro-Strahler in der Bauform Taro Mini ausreichende Beleuchtungsstärken auf den Verkehrsebenen und inszenieren das Wandgraffito, das auf den Ausstellungsbesuch einstimmt.

Die Allgemeinbeleuchtung in der FußballWelt übernehmen in weiten Bereichen die Deckenanbauleuchten Polaron LED. Sie strahlen ihr Licht über die Oberfläche eines oder zweier leuchtender Ringe gleichmäßig in den Raum ab. Einen geometrischen Gegenpart dazu liefern die rechteckigen Belviso LED, hier als projektspezifische Anpassung in einer Pendelvariante. Ihre opake Leuchtenabdeckung spannt sich an ausgewählten Orten wie ein leuchtendes Segel im Raum auf und erhellt unter anderem den Workshop-Raum, der in der FußballWelt als außerschulischer Lernort eingerichtet wurde.

In den Ausstellungsbereichen, die sich dem Thema Fußballtraining widmen, wurde die Trilux-Leuchte Mirona LED in der ballschusssicheren Ausführung Mirona Fit Spo LED eingesetzt.

