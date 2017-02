Termine und Events am SAE Institute

Nach dem 40-jährigen Jubiläum im letzten Jahr gibt das SAE Institute die ersten Termine für Veranstaltungen und Workshops für 2017 bekannt. Darunter der Tag der offenen Tür, kostenlose Schnupper-Workshops, Meet the Professionals, die SAE Workshow und die jährliche SAE Alumni Convention. Bei der Medienmesse des SAE Institute in Köln werden im Oktober erneut bis zu 3.000 Besucher erwartet.

Beginn des Sommersemesters 2017 am SAE Institute ist der 13. März 2017, die Kurse im Wintersemester 2017/18 beginnen am 4. September 2017. Die Anmeldung für alle Fachrichtungen an den acht deutschen Standorten der Medienschule ist auf www.sae.edu möglich.

SAE Alumni Convention

Mit der SAE Alumni Convention lädt das SAE Institute alljährlich Industriepartner, Medienmacher, Studierende und Alumni zum kreativen Austausch ein. An zwei Tagen erwartet die Besucher ein Vortragsprogramm sowie eine angeschlossene Expo. Die SAE Alumni Convention wird in diesem Jahr am 18. und 19. Oktober in Köln veranstaltet.

Tag der offenen Tür

Campusübergreifend haben Studieninteressierte die Chance, in kostenlosen Workshops und Vorträgen das Studienangebot der Medienschule kennenzulernen. Bildungsberater und Dozenten informieren im persönlichen Gespräch über die Lehrinhalte. An fünf Terminen lädt das SAE Institute in diesem Jahr zum Tag der offenen Tür an allen acht Standorten: am 5. Februar, 7. Mai, 9. Juli, 24. September und 26. November, jeweils von 12 bis 17 Uhr.

Meet the Professionals

Studierende und Interessierte erhalten Tipps von Media-Professionals. Speaker wie Jakob Hellner (Musikproduzent, u.a. Rammstein) geben hier ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus der Berufswelt an die Teilnehmer weiter. Weitere Infos auf www.sae.edu/deu/de/events.

Kostenlose Workshops

Das SAE Institute bietet über das ganze Jahr kostenlose Workshops an, in denen Studieninteressierte ihre eigenen Interessen und Stärken auf die Probe stellen können. Dabei können die Teilnehmer interaktive und praxisnahe Seminare aus den Fachbereichen Audio Engineering, Music Business, Cross Media Production, Digital Film Production, Game Art & 3D Animation, Games Programming und Web Development auswählen. Weitere Infos auf www.sae.edu/deu/de/events.

SAE Coding Kids

Einmal im Jahr haben Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 14 Jahren die Möglichkeit, am SAE Institute Einblicke in die Grundlagen der Spieleprogrammierung zu erhalten. Dabei lernen die Kids unter professioneller Anleitung und mit Hilfe von Microsofts Spielebaukasten Kodu Game Lab, wie aus einer Idee ein Computerspiel entsteht. Weitere Infos auf www.codingkids.de.

SAE Workshow

Im Rahmen der SAE Workshow haben Absolventen und Studierende jeden Herbst die Gelegenheit, ihre Projekte vor potentiellen Arbeitgebern zu präsentieren und Kontakte in die Medienindustrie zu knüpfen. In diesem Jahr laden alle acht Standorte am 16. November 2017 zur Präsentation und anschließendem Networking ein.

Terminübersicht des SAE Institute:

5. Februar 2017: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

5.-8. April 2017: Musikmesse Frankfurt (Aussteller)

27. April 2017: SAE Girl’s Day (alle Standorte)

7. Mai 2017: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

9. Juli 2017: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

22.-26. August 2017: Gamescom (Aussteller)

24. September 2017: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

18.-19. Oktober 2017: SAE Alumni Convention in Köln

16. November 2017: SAE Workshow (alle Standorte)

26. November 2017: Tag der offenen Tür (alle Standorte)

www.sae.edu