Robe-Equipment erleuchtet Raffinerie

Seit 1964 wird in der PCK-Raffinerie in Schwedt/Oder Rohöl verarbeitet und in Kraftstoffe umgewandelt. In unregelmäßigen Abständen lädt die PCK ihre Nachbarn ein und zeigt, was Neues in der Raffinerie entstanden ist. So auch im September 2016 zur PCK-Nacht. Mit dem Lichtdesign wurde die Veranstaltungsservice Wiebeck GmbH betraut.

„Unser Materialeinsatz bestand aus 201 Robe Robin 100 LEDBeam, acht Robe Robin BMFL Blade, acht Robe LEDBeam 1000, acht Robe DL4x, 70 LED-Blindern, 60 LED-Flutern und 100 Litecraft OutLED AT10“, erklärt Wiebeck-Geschäftsführer Robert Scherel.

Scherel setzte in jedes der 196 Fenster des Verwaltungsgebäudes einen Scheinwerfer, verkabelte die Geräte miteinander und schuf so eine Licht-Matrix. „Durch die von uns konstruierte Matrix konnten wir alle Scheinwerfer gemeinsam bewegen oder einzeln ansteuern, um Schriftzüge und Bewegung in das Verwaltungsgebäude zu bringen.“

Hinter dem Werkseingang schuf Wiebeck eine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlud. Auch die Kühltürme der Raffinerie wurden in Szene gesetzt. Dort bestand die Aufgabe darin, das ohnehin hell erleuchtete Werk auf einer definierten Fläche noch einmal besonders zu betonen.

(Foto: Oliva Voigt)

www.lmp.de